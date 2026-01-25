Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2026 15:39

Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, 2021'de hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 2021'de henüz 5 günlük D.E.B.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçesinde bir polis merkezine gitti.

Polise teslim olan Hazel D.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hazel D.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan mahkeme sonrası kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla adli süreç başlatılmış, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

23 Ocak'ta Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Bebek Toplumsal Şiddet
Sıradaki Haber
Bazı bölgelerde fırtına ve sağanak etkili olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Batı Şeria'da işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
15:24
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin farklı bölgelerini bombalamayı sürdürdü
15:01
Bazı bölgelerde fırtına ve sağanak etkili olacak
14:53
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü
13:40
Trafikte araç camını kıran saldırgan sürücü gözaltına alındı
13:41
ABD'de on binlerce hane elektriksiz kaldı
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ