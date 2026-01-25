Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2026 15:00

Bazı bölgelerde fırtına ve sağanak etkili olacak

Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ise fırtına uyarısında bulunuldu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bazı bölgelerde fırtına ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege'de de yarın akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Akdeniz'de (Hatay'ın güney kıyıları) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi'nde ise rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
15:32
Batı Şeria'da işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
15:24
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin farklı bölgelerini bombalamayı sürdürdü
14:53
Kahramanmaraş'ta otomobil köprüden düştü: 1 ölü
13:40
Trafikte araç camını kıran saldırgan sürücü gözaltına alındı
13:41
ABD'de on binlerce hane elektriksiz kaldı
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ