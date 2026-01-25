Puslu 11.4ºC Ankara
AA 25.01.2026 12:59

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen yıl 7 bin denetim gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarda hizmet kalitesini artırmak amacıyla geçen yıl 81 ilde 7 bin 624 denetim yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen yıl 7 bin denetim gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerle kadın kuruluşları, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezler mercek altına alındı.

Denetimlerde ihtiyaçlar, eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar tespit edilerek kayıt altına alınıp, kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik koşulları detaylı şekilde incelendi.

Özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde durulurken, 2025 yılında 81 ildeki kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon lira idari para cezası uygulandı ve kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

Denetimler 2026 yılında da aralıksız sürecek

Bakım kuruluşlarına yönelik denetim faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 2026 yılında da düzenli periyotlarla aynı kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecek.

Vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal hizmetlere erişimi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öncelikli hedef olmaya devam edecek.

Denetimlerde hizmetler yerinde değerlendiriliyor

İncelemelerde, kuruluşların yalnızca fiziki koşulları değil aynı zamanda merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaları da gözden geçiriliyor, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Bakanlık yetkilileri, kuruluşlarda konaklayan bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım standartlarının yükseltilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.

Sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve hizmet alan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan denetimler, kontrol odaklı olmanın yanında rehberlik ve iyileştirme anlayışıyla da yürütülüyor.

