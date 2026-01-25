Parçalı Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.01.2026 16:49

9 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

9 il için sarı kodlu uyarı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 9 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda yarın, Burdur'un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısında, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Çanakkale, Balıkesir'in batısı ve Manisa ile Isparta, Burdur ve Antalya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli fırtınanın beklendiği aktarıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum ve ulaşımda aksamalara, fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak belirlendi
17:06
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir
16:08
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
15:42
Bebeğe şiddet uygulayan hemşire tutuklandı
15:32
Batı Şeria'da işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
15:24
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin farklı bölgelerini bombalamayı sürdürdü
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
Kayseri'nin kar altında kalan tarihi ve doğal güzellikleri
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ