Puslu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2023 10:30

İstanbul'da denizi kirleten gemilere 93,6 milyon lira ceza kesildi

İstanbul'da bu yıl denizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da denizi kirleten gemilere 93,6 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da denizi kirleten gemilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde denizlerin 24 saat takip altında tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda 2023 yılında, denizlerimizi kirlettiği tespit edilen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. Güvenlik kameraları, deniz gözetim sistemi ve ihbar takibi yoluyla yürütülen denetim çalışmaları 7 gün 24 saat devam etmektedir."

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Valiliği Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Ordu'da yüksek kesimler beyaza büründü
11:06
Yapay zeka projelerine 6,7 milyar lira destek verildi
11:02
Kanada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçimlerde aday olan 30 Rus'a yaptırım uygulayacak
11:01
Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
10:57
Deniz ulaşımına "sis" engeli
10:52
İsrail, Cenin'de 3 evi bombalayarak 7 Filistinliyi öldürdü, saldırıda yaralananlar da oldu
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
TRT ortak yapımı "Nefes-Yer Eksi İki" filminin galası yapıldı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
İETT otobüsü şoförünün "yamuk gidiyorum" cevabı ortalığı karıştırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ