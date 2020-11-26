Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çöp konteynerinin yanında bir bebeğin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Avcılar ilçesinde çöp konteynerinin yanında, bir poşetin içinde yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni bulundu.
Kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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