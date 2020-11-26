Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hastanenin çatı katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde hastanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Serik Devlet Hastanesinin çatısındaki havalandırma ve klima sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, hastane çalışanlarının yangın söndürme tüpleriyle yaptığı müdahaleyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
Bu arada, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, çatı katına uzattıkları merdivenle soğutma çalışması yaptı.
Hastanenin havalandırma ve klima sisteminin kısmen hasar gördüğü yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 19:42
- 19:28
- 19:26
- 19:36
- 19:06
Sıradaki Haber
Edirne'nin içme suyu barajı kurudu: 36 saat kesinti uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz