Proje yaklaşık 20 kilometre ile Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneline de ev sahipliği yapacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesini, liman kentleri ile buluşturacak.

Güvenli ve hızlı ulaşım sayesinde büyüyen sanayi üretimine lojistik destek sağlayıp, yolculuğu konforlu hale getirecek.

Mersin-Gaziantep arasında başlatılan yüksek hızlı tren projesi ile Mersin-Gaziantep arasındaki demiryolu güzergahı 361 kilometreden 295 kilometreye inecek.İki kent arasındaki seyahat süresi ise 6 buçuk saatten 2 saate düşecek.

Yolcu sayısı 7 milyona çıkacak

Projenin hayata geçmesi ile Gaziantep’in yük ve yolcu potansiyeli daha da artacak. Taşınan yük miktarı yıllık ortalama 23 buçuk milyon tonu, yolcu sayısı da 7 buçuk milyonu bulacak.

Bahçe-Nurdağı arasındaki toplam 20 kilometrelik 2 tünel ile Türkiye'nin en uzun demir yolu tüneli de hayata geçecek.

Bölgede hataya geçirilmesi planlanan bir diğer proje de İskenderun-Gaziantep arasındaki hattı kapsıyor. 274 kilometrelik demir yolu 70 kilometre kısalacak, seyahat süresi 5 saatten dakikadan 1 buçuk saate düşecek.



