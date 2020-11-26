Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sungurlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların üst aramasında ve evlerinde satışa hazır 11 gram eroin, şırınganın içinde 2 mililitre sıvı eroin, 36 tablet sentetik hap, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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