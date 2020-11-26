Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 91 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 91 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 91 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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