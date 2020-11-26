Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 3 kişi hayvanlarıyla yaylada mahsur kaldı. 28 kilometrelik yayla yolu iş makinesiyle açıldı.
Trabzon Gümüşki Yaylası'nda kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 kilometrelik yolun iş makinesiyle açılmasının ardından mahsur kalan 3 kişi ile 20 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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