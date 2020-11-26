Son yılların en kurak dönemi yaşanan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü.

Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını duyuran belediye, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Küküler köyünde bağlantı çalışmasının başladığını belirtti.

"Bölgede yaşanan kuraklık baraj seviyesini yüzde 3'e düşürdü"

Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kuruyan Kayalıköy Barajı'nda incelemede bulunarak, şunları söyledi:

"Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz."

“Süloğlu Barajı, 1 yıllık su ihtiyacını karşılayacak”

Süloğlu Barajı'ndan 30 kilometrelik ayrı bir hattın olduğunu aktaran Gürkan, "DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile müşterek yaptığımız çalışmalarla, Süloğlu'nun 30 kilometrelik hattıyla, Kayalıköy Barajı'nın 58 kilometrelik hattını birbirine bağlıyoruz. Edirnelileri susuz bırakmamak adına DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Süloğlu Barajı, Edirne'nin 1 yıllık su ihtiyacını karşılayacağını söyleyebiliriz" dedi.

DSİ: Her türlü tedbir alındı

DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Süloğlu Barajı'nda kente 1 yıl yetecek su bulunduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Edirne ilimizin içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan karşılanmakta iken, Edirne Belediyesi, sudaki mangan miktarının fazla olduğunu, bunun da arıtma maliyetini çok arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı'ndan içme suyu vermeye başlamıştır. Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesi su alma bacasına kadar düşmüştür. Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir."