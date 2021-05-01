Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığı İstanbul'da 24, Çanakkale'de 26, Kocaeli'de ise 31 derece olacak.
Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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