Geçtiğimiz pazar günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, bisikletiyle sokakta ilerleyen 14 yaşındaki Uğur Işık, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. Ağacın altından çıkan çocuğun vücudunda küçük sıyrıklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Olayda sokakta bulunan bir araçta da hasar meydana geldi.

"Mucize kurtuluş diyebiliriz"

Baba Kadir Işık, "Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge, "Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi. Mucize kurtuluş diyebiliriz" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]