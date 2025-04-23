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Türkiye
AA 23.04.2025 14:17

İstanbul'da bir saatte 8 deprem

İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya tüm ekiplerin sahada olduğunu ancak 112'ye gelen herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını aktardı.

İstanbul'da bir saatte 8 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

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