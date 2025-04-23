AFAD'dan "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
İstanbul’da yaşanan depremler sonrası AFAD’dan uyarı.— TRT HABER (@trthaber) April 23, 2025
???? #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
???? Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
???? Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. pic.twitter.com/9g7AwPYxHt