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Türkiye
DHA 06.10.2024 07:12

İstanbul'da bir restorana silahlı saldırı

Şişli'de bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir restorana silahlı saldırı
[Fotograf: DHA]

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi.

Restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

İstanbul'da bir restorana silahlı saldırı

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler restoranın dış cephesine isabet etti.

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