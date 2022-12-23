Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da bir balık müzesi: En eski balık 53 yıllık
İstanbul'daki balık müzesinde 550 tür bulunuyor. Bunlar arasında nesli tükenenler de var. Müze, denizlerdeki balık çeşitliliğini gözler önüne seriyor.
Bir zamanlar Türkiye sınırlarında yaşayan deniz canlıları, Yenikapı’daki balık müzesinde sergileniyor.
Türkiye'nin deniz habitatı geçmişine ışık tutan bu değerli yapıda yarım asır öncesinden balıklar bulunuyor.
1969 yılından bu yana Marmara'da, Ege'de, Karadeniz'de tutulan 550 çeşit balık, Fatih Su Ürünleri Kooperatifi’ndeki bu müzede sergileniyor
En eski balık 53 yıllık
Müzedeki en eski balık kelebek horozbina balığı. Tam 53 yıldır bir kavanozun içinde sergileniyor.
Tutulan balıklar kavanoz içinde özel bir solüsyona konularak muhafaza ediliyor.
Müze 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Haber: Aytaç Kurnaz
Kamera: Selim Bayram
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