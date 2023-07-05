İstanbul'da bazı açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden nargile yasağıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada, "İstanbul'da; orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır.

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" denildi.

Ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmedi

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.