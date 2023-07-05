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Türkiye
TRT Haber 05.07.2023 12:19

168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-İran sınır hattında göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen ve jandarmanın operasyonuyla gözaltı alınan 280 kişiden 168'inin tutuklandığını açıkladı.

168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168'i tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

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Ali Yerlikaya Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı
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