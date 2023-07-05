Bayram tatilinde Safranbolu 400, Amasra ise 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların bulunduğu Safranbolu'da 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş konaklar ile pansiyon ve oteller bayram tatilinde doldu.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, merkez nüfusu 52 bin olan Safranbolu, bayram süresince başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak olmak üzere yurt içi ve dışından 400 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi ilçeye gelen misafirler, Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezdi. Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tadan tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

"Esnafımız mutlu, turizmcilerimiz mutlu"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, UNESCO kenti Safranbolu'nun önemli kültür turizmi merkezi olduğunu, her geçen yıl gösterilen ilginin arttığını söyledi.

Bayram tatilinin ilçedeki esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Urgancıoğlu, "400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığımızı düşünüyoruz. Otellerimiz yüzde 100 dolulukla bayramı tamamladı. Zaten sezon içindeyiz ve böyle gideceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Urgancıoğlu, bu süreçte kültür turizminin yanında lavanta hasadı gibi çeşitli etkinliklerde misafirleri ağırladıklarını anlatarak, "Güzel bir bayramı geride bıraktık, esnafımız mutlu, turizmcilerimiz mutlu" dedi.

6 bin nüfuslu Amasra 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesi de bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, merkez nüfusu 6 bin olan Amasra, 9 günlük tatil sürecinde 500 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.