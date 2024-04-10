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Türkiye
AA 10.04.2024 17:56

İstanbul'da bayram dönüşü için trafik tedbirleri alındı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı.

İstanbul'da bayram dönüşü için trafik tedbirleri alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı trafik tedbirleri alındı.

Vatandaşların 13-14 Nisan'da kente dönüş yapacağı değerlendirilerek, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, tır garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.

14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.

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İstanbul Ramazan Bayramı Trafik
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