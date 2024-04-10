Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.04.2024 17:17

6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-24" operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakıp molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıklarının, terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerinin, terör örgütünü övücü slogan attıklarının, örgütün yurt dışındaki eylem ve etkinliklerine katıldıklarının, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı
18:49
Stoltenberg: Ukrayna daha fazla bekleyemez, yardıma derhal ihtiyacı var
18:38
Gaziantep'te dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı
18:20
Şırnak ve Mardin için sağanak uyarısı
18:17
Bakan Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız
17:58
İstanbul'da bayram dönüşü için trafik tedbirleri alındı
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
78 yıllık bayram geleneği, çocukları sevindirdi
FOTO FOKUS
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
Gazze'de yağmur altında bayram namazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ