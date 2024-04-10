6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla'da bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakıp molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıklarının, terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiklerinin, terör örgütünü övücü slogan attıklarının, örgütün yurt dışındaki eylem ve etkinliklerine katıldıklarının, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunduğunun belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.