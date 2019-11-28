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İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi yaralandı28 Kasım 2019 Perşembe 04:44 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 04:47
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda seyreden Tuna K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan ve yaralanan Osman D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bariyerlerin yola devrilmesi nedeniyle bir süre kontrollü geçişin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Beşiktaş trafik Kazası Balmumcu Mahallesi