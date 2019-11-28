Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA