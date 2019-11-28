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Denizli'de markette çıkan yangın hasara yol açtı28 Kasım 2019 Perşembe 03:12 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 03:14
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bölgesel bir marketler zincirinin Servergazi Mahallesi'ndeki şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumanın olduğu olay yerinde itfaiye ekipleri maske takarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndüren ekipler, market içindeki dumanı da tahliye etti.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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