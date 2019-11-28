İ.K'nin kullandığı otomobil, Karacasu-Tavas kara yolu Dandalaz mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki süt tankerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA