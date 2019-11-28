Türkiye
Aydın'da otomobil süt tankerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı28 Kasım 2019 Perşembe 02:59 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 03:02
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, otomobilin park halindeki süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İ.K'nin kullandığı otomobil, Karacasu-Tavas kara yolu Dandalaz mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki süt tankerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek hayatını kaybetti, sürücü de yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: aydın otomobil süt tankeri trafik Kazası