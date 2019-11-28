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AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama28 Kasım 2019 Perşembe 00:46 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 00:50
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de duvara yazılan Alevilere yönelik çirkin ifadelere tepki gösterdi. Çelik, "Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir" dedi.
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İzmir Gaziemir'de duvara Alevilere dönük ifadelere tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
"Bu meselenin "birkaç çocuk yapmıştır" denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
"Olay aydınlatılacak"
İçişleri Bakanının konuyu bizzat takip ettiğini ve olayın aydınlatacağını söyledi.
Ömer Çelik mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur” tespitine de yer verdi.
Kaynak: TRT Haber
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