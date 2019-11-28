AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İzmir Gaziemir'de duvara Alevilere dönük ifadelere tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

"Bu meselenin "birkaç çocuk yapmıştır" denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

"Olay aydınlatılacak"

İçişleri Bakanının konuyu bizzat takip ettiğini ve olayın aydınlatacağını söyledi.

Ömer Çelik mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur” tespitine de yer verdi.

Kaynak: TRT Haber