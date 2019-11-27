Türkiye

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü

27 Kasım 2019 Çarşamba 23:42 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 00:41

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde Erzurum kent merkezi beyaza büründü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Kars-Iğdır Karayolunda kar küreme çalışması yaptı.

[Kar yağışı sonrası Erzurum'un tarihi Çifte Minareli Medresesinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf: AA]