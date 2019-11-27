Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü27 Kasım 2019 Çarşamba 23:42 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 00:41
Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde Erzurum kent merkezi beyaza büründü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Kars-Iğdır Karayolunda kar küreme çalışması yaptı.
Yüksek kesimlerde gün içinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Erzurum kent merkezini beyaza bürüdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı sonrası vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerlerinin önünü temizledi.
Kars'ta da akşam saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Öte yandan Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler uyarıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolda kar küreme çalışmasına başladı.
Kaynak: AA