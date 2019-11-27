Jandarma Genel Komutanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşıma göre, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

Olayla ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda suça konu malzeme de ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmaların Sosyal Güvenlik Kurumunu dolandırılması sonucu 25 Milyon ₺ zarara uğratması olayı ile ilgili, 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/ERENhNvRFo — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) November 27, 2019

Kaynak: AA, TRT Haber