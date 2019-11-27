Türkiye

Çanakkale'de market soygunu güvenlik kamerasında

27 Kasım 2019 Çarşamba 22:09 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:32

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir market, silahlı hırsız tarafından soyuldu. Soygun ve soyguna tanıklık eden markettekilerin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.