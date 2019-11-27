Çanakkale'de market soygunu güvenlik kamerasında27 Kasım 2019 Çarşamba 22:09 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:32
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir market, silahlı hırsız tarafından soyuldu. Soygun ve soyguna tanıklık eden markettekilerin paniği güvenlik kamerasına yansıdı.
Biga merkezde Müstebah Şallı Sokak'ta bulunan bir süpermarket şubesinde öğle saatlerinde silahlı soygun olayı yaşandı.
Markete giren hırsız kasaya yönelerek cebinden silahını çıkarttı. Kasiyere silahını doğrultan hırsız, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi.
Bu sırada kasa önünde bulunan yaşlı bir çift korku dolu anlar yaşadı. Şahsın elinde silahı gören yaşlı kadın, elindeki yumurta kolisi ile kaçıştı.
Kasadaki paraları alan hırsız olay yerinden hızla kaçtı. Olay anı saniye saniye marketin güvenlik kameralarına yansıdı.
Silahlı soyguncunun yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Kaynak: TRT Haber