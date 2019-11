Tokalaşma bahanesiyle elini uzattı, bir anda yaşlı adamın elindeki emekli maaşını alarak kaçmaya başladı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedildi.

68 yaşındaki Hamza Canbekler yeni çektiği emekli maaşını oğlunun marketi önünde sayıyordu. O sırada bir kapkaççı yaşlı adamı gözüne kestirdi.

Kapkaççı, önce ayakkabısını bağlıyormuş gibi yaparak etrafı kolaçan etti, daha sonra tokalaşma bahanesiyle yaşlı adama elini uzattı. İşte tam o sırada Hamza Canbekler'in diğer elindeki bin lirayı alarak kaçmaya başladı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

