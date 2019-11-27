4'ü tutuklu, 76 sanık hakkında Hrant Dink'in ölümüyle ilgili yargılama sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanıklar dinlenildi.

Katil Ogün Samast'ın Samsun otogarında yakalanması ardından emniyette Türk bayrağı ile fotoğraf ve görüntüsünün kaydedilmesi tanıklara soruldu.

Tanık Mustafa İlhan: Bu çekimlerin yapılmaması lazımdı

O dönemde Samsun Emniyet Müdürü olan Mustafa İlhan da duruşma salonundaydı.

İlhan, "Savcıdan önce zanlıyla bir görüşme yapılmaması gerekirdi. Kimliği tespit edilmişti. Benim kayıttan ve bayrak önünde çekilen fotoğraflardan haberim yoktu. Görüntüler 3 ayrı yere bırakılmış. 'Tuzak olabilir, tedbirli olun, savcıya haber verin' dedim. Bu çekimlerin yapılmaması lazımdı ama yapılmış." dedi.

Tanık Artun: Haberim olsaydı katilin fotoğraf çekilmesine izin vermezdim

O dönemde Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı olan Sabahattin Artun da tanık sandalyesinde olanlardan biriydi.

Altun, "Haberim yoktu. Haberim olsaydı, bu rezalete izin vermezdim. Fotoğraf çekme konusuyla ilgili müfettişler geldi. Herkes çekingen oldu. Orada yaşananlar tabi ki rezalettir." diye konuştu.

Dava tanık ifadelerinin alınması için ertelendi.

Kaynak: TRT Haber