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İstanbul'da İranlı Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı27 Kasım 2019 Çarşamba 23:46 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:53
Emniyet ve MİT'in operasyonu ile, Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA
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