Türkiye

İstanbul'da İranlı Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

27 Kasım 2019 Çarşamba 23:46 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 23:53

Emniyet ve MİT'in operasyonu ile, Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.