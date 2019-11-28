Düzce’de gece saatlerinde devriye atan mahalle bekçileri Eski Bolu Caddesi üzerinde bir binanın önünden geçerken yoğun doğal gaz kokusunu duydular.

Kısa bir araştırmanın ardından doğal gaz kokusunun binanın alt katında bulunan berber dükkanından geldiğini belirlediler. Bunun üzerine berber dükkanının üzerindeki dairelerin zillerine basarak binayı boşaltan mahalle bekçilerine destek olarak polis ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerine geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Vana kapatılarak tehlike önlendi

Cadde trafiğe kapatılırken bina sakinleri de evlerinden dışarı çıktılar. Vatandaşlar evlerini boşaltma anlarını anlatarak; “Bekçiler kapımızı çaldılar. Binada doğal gaz kaçağı olduğunu ve evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bizlerde korkarak dışarı çıktık” dediler.

Doğal gaz dağıtım şirketi çalışanları, olay yerine gelerek ölçümler yaptı. Doğal gazın berber salonundaki kombiden geldiğini belirleyen doğal gaz dağıtım şirketi çalışanları berber salonuna gaz veren vanayı kapatarak tehlikeyi önledi.

Yapılan çalışmaların ardından tehlikenin ortadan kalkmasıyla binayı boşaltan vatandaşlarda tekrar evlerine döndüler.

Kaynak: İHA