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Türkiye
AA 17.05.2024 10:09

İstanbul'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da ATM önlerinde yabancı uyruklu kişilere yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını alarak harcama yapan 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da banka kartı dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM'lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının alınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin, mağdurların yanına yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını aldıklarını, kartın ATM'nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını, sonrasında da pos cihazı üzerinden karttan harcama yaptıklarını belirledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla olaya karışan 3 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Dolandırıcılık
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