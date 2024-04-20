Çok Bulutlu 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2024 21:32

İstanbul'da AVM otoparkında yangın

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin otoparkında, park halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstinye Katar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alışveriş merkezindeki görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

İstanbul'da AVM otoparkında yangın

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman sardı.

Ekipler, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar tekrar AVM'ye alındı.

İstanbul'da AVM otoparkında yangın

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otopark bölümünde çıkan yangının AVM'deki görevliler tarafından söndürüldüğü belirtilerek, "Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
ABD Temsilciler Meclisi 3 ülkeye 95 milyar dolarlık yardımı onayladı
22:02
Japon donanmasına ait 2 helikopter Pasifik Okyanusu'na düştü
21:38
İsrail Nur Şems'te öldürdüğü 5 Filistinlinin cenazesini alıkoydu
21:22
Kocaeli'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi
20:58
Dışişleri'nden İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt
20:52
Afganistan'da seller nedeniyle 99 kişi öldü
İsviçre'de binlerce kişi Filistin için yürüdü
İsviçre'de binlerce kişi Filistin için yürüdü
FOTO FOKUS
İstanbul'da AVM otoparkında yangın
İstanbul'da AVM otoparkında yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ