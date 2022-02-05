Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da atölye yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Zeytinburnu Gümüşsuyu Caddesi'ndeki, 3 katlı iş merkezinin alt katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 itfaiye eri dumandan etkilendi
Yangına müdahale sırasında iki itfaiye eri dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı.
Atölyedeki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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