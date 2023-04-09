Parçalı Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.04.2023 02:40

İstanbul'da asayiş uygulaması: 412 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 412 kişi yakalandı.

İstanbul'da asayiş uygulaması: 412 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 222 noktada 1724 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 1753 personelin katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 176 bin 898 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 400 şüpheli ile yoklama kaçağı 280 kişi hakkında işlem yapıldı, 412 zanlı gözaltına alındı.

20 bin 150 araç denetlendi

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 18 kurusıkı tabanca, 103 fişek, 236 gram uyuşturucu madde ile 14 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 751 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 20 bin 150 araç ve 1018 motosiklet denetlendi, 844 araç ve motosikletle ilgili işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, toplam 452 bin 253 lira para cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Şırnak’ta hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:08
Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 77 adrese baskın yapıldı
08:01
İsrail polisi, Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi
07:41
Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
07:01
Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi
06:53
Fatih'te park halindeki İETT otobüsü yandı
05:18
İsrail ordusu Suriye'yi vurdu
Meteoroloji'den 15 kente 'sarı' uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji'den 15 kente 'sarı' uyarı: Toz taşınımı bekleniyor
FOTO FOKUS
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nda ilk sürüşünü yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ