Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 23:57

İstanbul'da asayiş denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur uygulaması" gerçekleştirdi. Denetime polis botu ve helikopter de destek verdi.

İstanbul'da asayiş denetimi
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da asayiş denetimi

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama noktasında, 0,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ekipler tarafından 9 bin 200 lira para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Diğer uygulama noktalarında da sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetime polis botu ve helikopter de destek verdi.

İstanbul'da asayiş denetimi

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı olarak denizde yapılan uygulamada ise Boğaz hattında seyir halinde olan tekneler denetlendi.

Denetimlerde, tekne içinde bulunan kişilerin GBT kontrolleri yapılırken restoran olarak kullanılan teknelerin ise ruhsatları kontrol edildi.

ETİKETLER
İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
00:06
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
23:49
Katil İsrail Lübnan'da mülteci kampına saldırdı: 11 ölü
23:17
BM Özel Raportörü Albanese, AB ve üye ülkeleri Filistin konusunda sert şekilde eleştirdi
22:43
Batı Şeria’da bir beldeye baskın düzenleyen işgalci İsrail ordusu Filistinlilere ateş açtı
22:41
Almanya Savunma Bakanı: AB içindeki savunma hazırlığımızı daha da genişletmeliyiz
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü
FOTO FOKUS
KIZILELMA'dan milli donanımlarla gövde gösterisi
KIZILELMA'dan milli donanımlarla gövde gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ