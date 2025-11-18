Parçalı Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2025 18:07

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyon düzenlendi, 4'ü hakem 36 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Mersin Cumhuriyet Başsavcılının açıklamasına göre, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.

Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de olduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin euro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

ETİKETLER
Bahis Mersin
Sıradaki Haber
Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti
18:10
Böcek ailesinin Adli Tıp Kurumu ön raporu TRT Haber'de
17:47
WFP: 2026'da 318 milyon kişi kriz seviyesinde veya daha kötü bir açlıkla karşılaşacak
17:48
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor
17:37
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
17:18
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 10 şüpheli tutuklandı
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'nin yargılandığı davanın duruşması Doğu Kudüs'te gerçekleşti
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'nin yargılandığı davanın duruşması Doğu Kudüs'te gerçekleşti
FOTO FOKUS
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
Zehirlenip hayatını kaybeden Böcek ailesi hastaneye böyle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ