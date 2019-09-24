Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un saat 10.30'da 3,1 büyüklüğünde deprem ile salandığını duyurdu.

Yarım saat sonra ise bu kez İstanbul'da, merkez üssü Silivri açıkları olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin yerin 5,36 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

15 artçı deprem oldu

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, en büyüğü 3,4 şiddetinde 15 artçı sarsıntının olduğunu belirtti.

Bu fay hattında 17 Ağustos 1999'daki gibi depremler yaşandığını, 1963 yılında da bu faya yakın yerde 6,3 büyüklüğün deprem meydana geldiğini, yine Tekirdağ tarafında da 7,4 ila 6,2 büyüklüklerinde depremler görüldüğünü vurgulayan Nurlu, "Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. Depremden öncede 3 büyüklüğünde bir deprem var ancak öncü olup olmadığına ilişkin bir şey söyleyemeyiz." diye konuştu.

"Depreme hazırlıklı olmak zorundayız"

Denizde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin bu fay hattında biriken enerjinin de boşaltılmasına yardımcı olduğunu belirten Nurlu, "Türkiye deprem ülkesi. Türkiye'de yılda 23-24 bin deprem yaşanıyor. Birey olarak depreme hazırlıklı olmak zorundayız. AFAD Başkanlığının il müdürlükleri var. Vatandaşlarımız buralardan gerekli eğitim ve farkındalık konusunda gerekli destekleri alabilir. Ailemizle birlikte bir araya gelip deprem planlarımızı gözden geçirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Silivri'de okullar boşaltıldı

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

İstanbul Valiliği: Herhangi bir hasar ihbarı yapılmadı

İstanbul Valiliği, deprem sonrasında şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Kandilli UDİM Müdürü depremi TRT Haber'e değerlendirdi

Depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, TRT Haber'e değerlendirdi.

İstanbul 4,6 büyüklüğünde depremle sallandı. Merkez üssü Silivri olan depremin ayrıntılarını Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat @trthaber’e değerlendirdi.https://t.co/lyNzsNmR8k pic.twitter.com/9jK8AmE4cW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

"Sarsıntılar büyük bir depremin ön belirtisi değil"

Kalafat, depremin önemli sayılabilecek bir rakam olmadığını belirterek, şiddeti 6'nın üzerinde olan depremlerin daha çok risk teşkil ettiğini söyledi.

Kalafat, "Kuzey Anadolu fayı üzerindeki ana parçalarda bir deprem oluş düzeni yok. Bu fayın özelliği enerjiyi biriktirip büyük bir depremle açığa çıkartmaktır. Dolayısıyla bu sarsıntılar hiçbir zaman bir büyük depremin ön belirtisi değildir." dedi.

"Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yok"

Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler de TRT Haber canlı yayınına konuk oldu, depremi değerlendirdi:

"Deprem tedirgin olunabilecek bir niteliğe sahip değil, herhangi bir doğal hayatı etkileyecek büyüklükte değil. Bu tarz depremlerin yıkıcı bir etkisi yoktur. Endişe edilecek bir şey değil."

İstanbul’da yaşanan depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. 5,36 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin detaylarını Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Tolga Bekler @trthaber’e anlattı.https://t.co/lyNzsNmR8k pic.twitter.com/zQYPjDjXr0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Ufak depremler büyük depremlerin habercisi

Kandilli Rasathanesi UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Kalafat, bu büyüklükteki depremlerin doğa üzerinde çok etkisi olmadığını söyledi.

Kandilli UDİM Müdürü Dr. Doğan Kalafat: Bu büyüklükteki depremler doğa üzerinde çok etkili olmaz.https://t.co/v8okBJbay3 pic.twitter.com/Ldiuqzesbo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Kalafat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu coğrafyada yaşıyorsak muhakkak ki vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları gerekmektedir. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Marmara'da beklediğimiz depremler 6 ila 7 arasında depremlerdir. Ufak depremler büyük depremlerin hazırlık safhasında olduğu işaretini verir. Deprem ne kadar büyükse tahrip gücü de o kadar büyük olur. Bizim yapmamız gereken afete dönüştürmeden bertaraf etmektir."

Kaynak: TRT Haber