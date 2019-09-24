Narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına karşı verdiği mücadele hız kesmiyor.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda polis, şüphelileri belirleyerek adreslere tek tek baskın düzenledi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak baskınında 20 gözaltı

Özel harekat polisinin de desteğiyle, uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda evlere koçbaşıyla kapısı kırılarak girildi. Şüphelilerin etkisiz hale getirilip yakalandığı operasyonda, adresleri didik didik arayan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca 1 adet de tabanca bulundu.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber, İHA