Puslu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2023 12:04

İstanbul'da aranan 732 zanlı yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli yakalandı. Denetimlerde sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da aranan 732 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1750 personelin katıldığı, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait 2 botun da kullanıldığı uygulama gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise 1727 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 193 bin 51 kişiye genel bilgi taraması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 732 şüpheli ile yoklama kaçağı 148 kişi yakalandı, 519 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 535 fişek, 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde, 44 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 675 lira ele geçirildi.

Uygulamada, halka açık 480 yer denetlendi, 5 iş yeri ile 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 23 bin 772 araç ve 2 bin 333 motosiklet kontrol edildi, bunların 1600'ü ile 26 sürücüye işlem yapıldı, 16 araç trafikten men edildi.

Uygulamada sürücülere toplam 478 bin 425 lira para cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul Denetim
Sıradaki Haber
Adıyaman'daki geçici barınma merkezlerinde kış tedbirleri artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Kendisini tehdit eden hastayla çocuklara çikolata alması şartıyla uzlaştı
12:37
Dünya 'Gazze'de katliam dursun' dedi, 10 ülke saldırıların devamını istedi
12:25
Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
12:19
İspanyol yönetmen Fernandez: İspanya'da Müslümanlar olmasa bugün Avrupa farklı olabilirdi
12:16
Cumhur İttifakı yerelde iş birliği heyeti son toplantısını yapacak
12:13
Mücbir sebep hali uzatılan yerlerde yapılandırma süresi belirlendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
FOTO FOKUS
BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
BM'den Gazze için acil ateşkes çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ