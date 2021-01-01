Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 05:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ambulans yan yattı: 2 yaralı
İstanbul'da, kontrolden çıkan ambulansın yan yatması sonucu, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ve taşınan hasta hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.
Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ve taşınan hasta hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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