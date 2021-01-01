Çanakkale'de, 2020’nin son saatlerinde Sarıçay üzerindeki Atatürk Köprüsü'nde yolun ortasında bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Olay yerine gelen polis, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracın sahibi Efkan K'ye ulaştı. Polis, otomobili alması için Efkan K’yi aracın bulunduğu yere çağırdı.

Bu sırada kamera kayıtlarının incelenmesiyle otomobili yolun ortasına bırakıp giden kişinin Efkan K'nin oğlu E.K. olduğu belirlendi. Babasına ait otomobili alarak kısıtlama saatinde trafiğe çıkan E.K'nin, benzini bittiği için otomobili köprü üzerinde bıraktığı anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede E.K'yi yakaladı.

Otomobilin sahibinin koronavirüs hastası olduğu ortaya çıktı

Olay yerine gelen Efkan K'nin ise polis tarafından yapılan HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğu anlaşıldı.

Karantinadaki Efkan K. bunun üzerine hemen evine gönderildi.

Polis, otomobilde yaptığı aramada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca buldu. Silahlar incelenmek üzere emniyete, otomobil ise bir çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen E.K'nin 1.21 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

E.K'ye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.