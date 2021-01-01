Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da maganda kurşunu ve havai fişek 3 kişiyi yaraladı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişi maganda kurşunuyla 2 kişi de ellerindeki havai fişeklerin patlaması sonucu yaralandı.
Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesindeki evine giden Mehmet A, nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet A, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Ağaçlı Mahallesi'nde ellerindeki havai fişekleri patlatan Mete M. ve Halil İbrahim Y. yaralandı.
Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtilen Mete M, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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