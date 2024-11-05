İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda gece saatlerinde yangın çıktı.

Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.