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Türkiye
DHA 05.11.2024 06:22

İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

İstanbul Esenyurt'ta kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda gece saatlerinde yangın çıktı.

Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu.

İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İstanbul'da ahır yangını: Çok sayıda büyükbaş hayvan telef oldu

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