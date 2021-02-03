Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 9 ton sahte içki ele geçirildi: 5 gözaltı
İstanbul'da Büyükçekmece ile Beylikdüzü'ndeki depolara düzenlenen operasyonda yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili iki ilçede belirledikleri 4 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şişelere doldurulmuş vaziyette satışa hazır yaklaşık 9 ton sahte içki ele geçirildi.
Daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Sahte İçki
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