İstanbul'da 60 bin sentetik ecza ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Zeytinburnu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli M.E.A'yı gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 60 bin sentetik ecza, 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, 14 şişe amonyak, 6 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 fişek, duman bombası ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edildi.