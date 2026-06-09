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Türkiye
AA 09.06.2026 09:54

Sosyal medyadaki zehir tacirlerine operasyon: 43 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen 43 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyadaki zehir tacirlerine operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başta "Telegram" olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 26 bin euro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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